Ağrı’da down sendromlu öğrenciler yeteneklerini sergiledi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde down sendromlu öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleşen etkinlik, Vali Mustafa Koç'un eşi, öğretmen Neslihan Gül Koç'un katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda öğrenciler, tiyatro, jimnastik ve heykel gösterileriyle yeteneklerini sergiledi.

Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin müzikal performansı ve güzel sanatlar atölyesindeki boyama etkinliğiyle son buldu.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Neslihan Gül Koç, ''Down sendromu, bir hastalık değil, bir farklılıktır. Bu özel bireyler, sevgi dolu kalpleri, coşkulu ruhları ve sınırsız potansiyelleri ile dünyamızı renklendiren, hayatımıza anlam katan değerlerimizdir. Onların hayata tutunmalarını, topluma katkıda bulunmalarını ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin görevidir. Farkındalık, toplumların gelişmesi ve ilerlemesi için en önemli unsurlardan biridir. Down sendromlu bireylere karşı önyargıların ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için hep birlikte çalışmalıyız. Onları sevgiyle kucaklayalım, hayatlarının her anında yanlarında olalım. Unutmayalım ki, `farklılık` bir engel değil, bir zenginliktir'' dedi.