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Güncel
İHA 21.03.2024 12:03

Ağrı’da down sendromlu öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Ağrı'da Vali eşi Neslihan Gül Koç, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi. Down sendromlu öğrencilerin dans gösterisi sergiledi.

Ağrı’da down sendromlu öğrenciler yeteneklerini sergiledi
[Fotograf: İHA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde down sendromlu öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi.

Ağrı’da down sendromlu öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleşen etkinlik, Vali Mustafa Koç'un eşi, öğretmen Neslihan Gül Koç'un katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda öğrenciler, tiyatro, jimnastik ve heykel gösterileriyle yeteneklerini sergiledi.

Ağrı’da down sendromlu öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin müzikal performansı ve güzel sanatlar atölyesindeki boyama etkinliğiyle son buldu.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Neslihan Gül Koç, ''Down sendromu, bir hastalık değil, bir farklılıktır. Bu özel bireyler, sevgi dolu kalpleri, coşkulu ruhları ve sınırsız potansiyelleri ile dünyamızı renklendiren, hayatımıza anlam katan değerlerimizdir. Onların hayata tutunmalarını, topluma katkıda bulunmalarını ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin görevidir. Farkındalık, toplumların gelişmesi ve ilerlemesi için en önemli unsurlardan biridir. Down sendromlu bireylere karşı önyargıların ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için hep birlikte çalışmalıyız. Onları sevgiyle kucaklayalım, hayatlarının her anında yanlarında olalım. Unutmayalım ki, `farklılık` bir engel değil, bir zenginliktir'' dedi.

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