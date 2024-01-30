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Güncel
İHA 30.01.2024 11:48

Ağrı Dağı eteklerindeki kar örtüsü havadan görüntülendi

Sahip olduğu iklimden dolayı Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da üst üste yağan kar sonrası her yer beyaza büründü; kar tutmayan Ağrı Dağı etekleri de kar örtüsü altında kaldı.

Ağrı Dağı eteklerindeki kar örtüsü havadan görüntülendi

Sahip olduğu ovalık kesimlerinden dolayı Doğu Anadolu Bölgesi'nin öteki kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden etkilenmeyen ve Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da kış ayı sert geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde üst üste yağan kar yağışı sonrası şehir merkezi başta olmak üzere şehir tümüyle beyaza büründü. İlkbahar ayında hayvancılık ile uğraşanların umudu olan Ağrı Dağı etekleri de yağan kardan nasibini aldı. Yağan kar yağışı ile birlikte Ağrı Dağı'nın etekleri beyaza büründü. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen alanlar havadan görüntülendi. 

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