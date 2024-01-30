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Güncel
İHA 30.01.2024 11:14

10 milyon lira değerindeki koleksiyon, müzeyi andırıyor

Sivas'ta Şarkışla ilçesinde yaşayan Adem Kader, vefat eden babasının antika sevdasını yaşatıyor. Kader'in antika eşyalarla doldurduğu evinin bir odası küçük bir müzeyi andırıyor.

10 milyon lira değerindeki koleksiyon, müzeyi andırıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Adem Kader babasının antika hobisini severek devam ettiriyor. Babasının vefatıyla antika hobisine daha çok bağlanan Kader, babasından devraldığı koleksiyonu 70 bin parçaya tamamladı. Köyündeki ve ilçe merkezinde yaşadığı evinde 1 odasını antika eşyalara ayıran Kader’in koleksiyonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı dürbünden, eski paralara kadar birçok parça bulunuyor. Kader, babasından devraldığı antika koleksiyonunu ileriye taşımak için çabalamaya devam ediyor.

En büyük amacının elinde bulunan koleksiyonla müze açmak olduğunu belirten Kader’in koleksiyonu yaklaşık 10 milyon lira değerinde bulunuyor.

`Para koleksiyonumda Çanakkale savaşından kalma paralar var`

Babasının hobisini devam ettirerek büyüttüğünü belirten Adem Kader, “Toplamda 70 bin parçadan oluşan bir koleksiyonum var. Para koleksiyonu, antika teypler, silahlar gibi farklı farklı eşyalar koleksiyonumda bulunuyor. Para koleksiyonumda Çanakkale savaşından kalma paralar var, koleksiyonluk 15 Temmuz paraları bulunuyor. Üretilen bütün paraların serilerinden toplamaya çalıştım. Evimin çatısında bir odayı ve evimde küçük bir bölümü koleksiyonum için ayırdım. Köyümde ki evimde biraz daha büyük yerim orada da biriktirmeye başladım. Benim hedefim müze açmak ve bunun için gerekli müracaatları yaptım. Eğer başarabilirsem bu 70 bin parçalık koleksiyonumu sergilemek istiyorum. Koleksiyonumda bir dürbün bulunuyor. Dürbünün özelliği Çanakkale savaşında Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandıktan sonra çavuşlara vermiş olması. Verdiği çavuşlardan da bu dürbün dedeme geçiyor ve ailemizde kalıyor. Ayrıca dedelerimden kalma tüfekler bulunuyor. Bu tüfeklerin bazılarının altın kaplaması bulunuyor. Paraların içerisinde değerli olanlar oldukça fazla, 6 bin dolar verilen koleksiyonluk paralarım bulunuyor. Koleksiyonumun değeri değişebiliyor. Toplu şekilde sattığınla parça parça sattığının değeri farklı oluyor. Ortalama olarak 10 milyon liradan daha değerlidir. İlk çocuklukta başladım, babam da severdi antika eşyaları birçok eşya biriktirdi. Babam rahmetli olduktan sonra ben kendimi daha çok koleksiyon işine verdim” şeklinde konuştu.

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