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Güncel
AA 16.08.2024 17:50

Afyonkarahisar'daki çöp ev temizlendi

Afyonkarahisar'da içinde uzun süredir atık biriktirildiği belirlenen evden 1 kamyonet çöp çıkarıldı.

Afyonkarahisar'daki çöp ev temizlendi

Cumhuriyet Mahallesi'nde M.G'ye ait bir apartmanın birinci katındaki daireden gelen kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Eve giden polis, zabıta ve sağlık ekipleri, evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri evde yaşayan bir kişiyi, tedbir amaçlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin içerisinde yaptığı tahliye ve temizlik çalışmasında çöpleri çıkarak kamyonete yükledi.

Temizlenen ev dezenfekte edildi.

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Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Polis
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