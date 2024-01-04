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Güncel
AA 04.01.2024 16:34

Afyonkarahisar'da yurtta kalan öğrencilere sucuk ikram edilecek

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencilere her ayın 3'ünde "Afyon sucuğu" ikram edilecek.

Afyonkarahisar'da yurtta kalan öğrencilere sucuk ikram edilecek

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yurtlarda yeni bir uygulamaya geçtiklerini söyledi.

Her ayın 3'ünde kentin meşhur lezzetlerinden olan Afyon sucuğunu ikram etmek istediklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ayın 3'ü itibariyle 18 yurtta tüm öğrencilere ikramda bulunacağız. Bu etkinlik geleneksel olarak devam edecek. Yurtlarda 14 bin öğrenci var. Bu lezzeti öğrencilerin tamamının tatmasını istiyoruz. Umarım diğer illere de örnek olur. Mesela hangi ilin neyi meşhursa plakasına göre o tarihte ikramda bulunsunlar."

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