Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.01.2024 16:22

Olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor

Edirne'de olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor.

Olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor
[Fotograf: AA]

Edirne İl Genel Meclisi'nin ocak ayı toplantıları 3. birleşimi Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yönetiminde gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı İsmail Aliş, olası deprem ve doğal afetlerde kullanılması amacıyla kentte 11 barınma alanı bulunduğunu söyledi.

Deprem ve doğal afetlerin insanların evlerini ve yaşam alanlarını tahrip edebildiğini ifade eden Aliş, bu durumlar için hızlı ve güvenli çözümler sunan konteynerlerin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Konteynerlerin içinde sağlıklı yaşam koşulları için gerekli donanımların bulunduğunu belirten Aliş, şunları kaydetti:

"Edirne'de, AFAD İl Müdürlüğü tarafından organize edilen barınma alanları bulunuyor. Yaşanabilecek doğal afetlerde merkezde 6, İpsala, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerimizde birer olmak üzere toplam 11 barınma alanı belirlenmiştir. Edirne merkezde barınma amacıyla 2 bin konteyner planlanmaktadır."

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Yozgat'ta vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaretin arttığı iddialarına yalanlama
17:04
65 ayrı suça karışan şüpheli JASAT'tan kaçamadı
17:04
İsrailli askerin orduya ait üsten ekipman çaldığı ortaya çıktı
17:31
İstanbul'da kaçırdığı servisi terk edip kaçan zanlı aranıyor
17:46
Togg'da genel siparişler başlıyor
17:06
AK Parti'de meclis üyeliği aday adaylığı için başvurular uzatıldı
Macahel'in zirvesinden getirdiği kayalarla yaptığı değirmenler talep görüyor
Macahel'in zirvesinden getirdiği kayalarla yaptığı değirmenler talep görüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da kaçırdığı servisi terk edip kaçan zanlı aranıyor
İstanbul'da kaçırdığı servisi terk edip kaçan zanlı aranıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ