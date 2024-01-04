Olası depremlere karşı 11 konteyner barınma alanı bulunuyor

Edirne İl Genel Meclisi'nin ocak ayı toplantıları 3. birleşimi Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yönetiminde gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı İsmail Aliş, olası deprem ve doğal afetlerde kullanılması amacıyla kentte 11 barınma alanı bulunduğunu söyledi.

Deprem ve doğal afetlerin insanların evlerini ve yaşam alanlarını tahrip edebildiğini ifade eden Aliş, bu durumlar için hızlı ve güvenli çözümler sunan konteynerlerin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Konteynerlerin içinde sağlıklı yaşam koşulları için gerekli donanımların bulunduğunu belirten Aliş, şunları kaydetti:

"Edirne'de, AFAD İl Müdürlüğü tarafından organize edilen barınma alanları bulunuyor. Yaşanabilecek doğal afetlerde merkezde 6, İpsala, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerimizde birer olmak üzere toplam 11 barınma alanı belirlenmiştir. Edirne merkezde barınma amacıyla 2 bin konteyner planlanmaktadır."