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Güncel
AA 04.01.2024 16:08

Yozgat'ta vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarılıyor

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık konularında vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Yozgat'ta vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarılıyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski askerlik şubesinde düzenlenen toplantıda ve sanayi sitesindeki esnaf ziyaretinde, iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ile mücadele, iş güvenliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin boş yere meşgul edilmemesi konularında vatandaşı bilgilendirdi.

"Üniversite Polisi" uygulaması kapsamında da yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli internet, sosyal medya güvenliği, KADES konularında bilgilendirildi.

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