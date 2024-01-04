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Güncel
AA 04.01.2024 10:34

Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

B.N, idaresindeki otomobil, Erkmen beldesi Fatih Caddesi'nde O.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Ö.A. ile B.N. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

K.K.Ç.idaresindeki motosiklet, Sahipata Mahallesi'nde yolda yürüyen H.K'ye çarptı.

Kazada yaralanan sürücü K.K.Ç, H.K. ile motosikletteki Y.E.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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