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Güncel
İHA 04.01.2024 10:21

Edirne’de sis hayatı olumsuz etkiliyor: Vatandaşlar kar yağışı bekliyor

Edirne’de sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne’de sis hayatı olumsuz etkiliyor: Vatandaşlar kar yağışı bekliyor

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis sebebiyle tarihi Selimiye Camii ve Eski Camii adeta gözle görünmez oldu.

“Havalar soguk ve sisli kar yağmasını bekliyoruz"

Vatandaşlar araçları ile trafikte kontrollü seyretti. Vatandaşlar kar yağışı bekliyor Hava sıcaklığının 2 derecelerde olduğu Edirne’de son zamanlarda yaşanan hastalıkların kar yağması ile ortadan kalkacağını belirten Davut Gezer, “Havalar soguk ve sisli kar yağmasını bekliyoruz, kar yağar ise hastalıklar biraz olsun ortadan kalkar” dedi.

Çiftçi Bülent Dogaç ise yüksek kesimlerinde azda olsa kar yağdığını ekili alanlar için karın daha faydalı olacağını söyledi. Dogaç, “Geçtiğimiz günlerde yağmur yağdı, ekili alanlara şimdi kar lazım, yüksek kesimlerinde Balkan köylerinde yağdı fakat bize kadar gelmedi. Bekliyoruz kar yağmasını“ ifadelerini kullandı.

Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

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