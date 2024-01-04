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Güncel
AA 04.01.2024 10:17

Kırklareli'nde geçen yıl 201 milyon 300 bin dolar ihracat yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 2023 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 17,03 arttığını açıkladı.

Kırklareli'nde geçen yıl 201 milyon 300 bin dolar ihracat yapıldı

KTSO Başkanı Ilık, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli merkezli firmaların 2023 yılında 201 milyon 300 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

İhracatın 2022 yılına göre yüzde 17,03 arttığını ifade eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"İhraç edilen ürünler olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, çelik, seramik, yaş meyve ve toprak ürünleri ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, İtalya, Gana, Endonezya ve Etiyopya gibi ülkeler ilk sırada yer aldı."

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Kırklareli İhracat
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