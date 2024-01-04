Puslu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.01.2024 10:26

Kocaeli'de "Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Kaz Bayramı" için hazırlık yapılıyor.

Kocaeli'de "Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri işbirliğiyle geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı", 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin yöresel kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Kaz Bayramı, Eseler köy meydanında birbirinden farklı etkinlikler ve yöresel ikramlarla kutlanacak.

Kaz Bayramı, her yıl ocak ayının ikinci yarısında, mahalle büyüklerinin belirlediği tarihte kutlanıyor.

Aylar öncesinden kazların besiye çekilmesiyle başlayan bayram hazırlıkları, havaların soğumasının ardından Eseler, Solaklar, Hasanoğlu, Biberoğlu ve Durhasan mahallelerinden yardıma gelen kadınlar tarafından imece usulü kuru yufka açılmasıyla devam ediyor.

Etkinlik günü tirit olarak kullanılacak yufkalar, kadınlar tarafından özenle hazırlanarak muhafaza ediliyor.

200 yıl boyunca geleneğin günümüze ulaşması sağlandı

Kaz Bayramı'ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor.

Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere diziliyor, tavalarının içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor.

Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren bölge halkı, 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşmasını sağladı.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Osmaneli ’de sis etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Kitap derlemede Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
12:40
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları başladı
12:35
Kadına şiddet uygulayan 670 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
12:23
İyi Parti'de istifalar sürüyor
12:20
Diyarbakır’da 9 ton kubar esrar ele geçirildi: 18 tutuklama
12:47
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Restorasyondaki Selimiye Camii geçen yıl çok sayıda ziyaretçi çekti
Restorasyondaki Selimiye Camii geçen yıl çok sayıda ziyaretçi çekti
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
TRT ortak yapımı ‘Tay 2: Ebabil Takımı’ filmi 12 Ocak'ta vizyona giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ