İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi kırsalında vatandaşlar tarafından bulunup Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek AKÜREM'e getirilen kızıl akbabanın bakım ve rehabilitasyonu tamamlandı.

Yeniden doğaya dönebilecek duruma gelen akbaba, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve merkezin gönüllü gençleriyle Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ'a salındı.

Kandır, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kızıl akbabanın bitkin halde kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Yapılan muayenede kuşun herhangi bir yarasının bulunmadığını belirten Kandır, şunları söyledi:

"Zehirlenme şüphesiyle bize getirildi. Genel durumu gayet iyi olan akbaba, kısa sürede doğaya tekrar dönecek performansı gösterdi. Bugün yeniden doğaya bıraktık. Akdağ'a bıraktık çünkü burası kızıl akbaba kolonilerinin olduğu bir yer. Aynı zamanda insan baskısının diğer alanlara göre daha az olduğu bir bölge. Zaten kendisi bir süre sonra yuvasının olduğu yeri tekrar bulacaktır."

Kandır, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne de değinerek, "Dünyayı paylaştığımız diğer canlıların da en az bizler kadar yaşama hakları olduğunu, onları yaşatamadığımızda insanoğlunun da yaşamlarının çok uzun olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Dünya Hayvan Hakları Günü kutlu olsun." dedi.