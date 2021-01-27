Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar nedeniyle samanlığın çatısı uçtu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir samanlığın çatısı uçtu.
Afyonkarahisar'da alınan bilgiye göre, Anıtkaya köyünde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Mehmet Ali Azbay'a ait yaklaşık 200 metrekare uzunluğundaki samanlığın saçtan yapılan çatısını uçurdu.
Çatının yola düştüğü olayda, maddi hasar meydana geldi.
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