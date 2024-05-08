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Güncel
AA 08.05.2024 11:49

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, Sandıklı ilçesinde "kasten öldürme"den 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı, Kışlacık Mahallesi'nde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.Ç'yi, Salar beldesinde 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'yı, Bolvadin ilçesinde 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi ve Emirdağ ilçesinde 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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