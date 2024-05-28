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Güncel
AA 28.05.2024 09:44

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı Afyonkarahisar'da protesto edildi.

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti."Hamasa selam, direnişe devam" şeklinde slogan attı.

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Anadolu Gençlik Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, 8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan siyonist İsrail rejiminin dün gece yeni bir caniliğe imza attığını söyledi.

İsrail'in, Refah kentinde onlarca Filistinliyi bombalayarak şehit ettiğini belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"İyice zıvanadan çıkan siyonistler insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır."

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