Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.Ç idaresindeki otomobil, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda E.T yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü A.Ç. ile araçtaki B.G ve E.T. yaralandı. Yaralılar, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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