Manisa mart ayının son günlerinde don afetini yaşadı. Uyanan üzüm bağlarıyla birlikte yeni sezon için ümitli bir beleyişe başlayan Manisalı üzüm üreticileri gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi sonucu meydana gelen don olayıyla yüzde 70 ila yüzde 80 arasında değişen bir don zararıyla karşı karşıya kaldı.



Gece hava sıcaklığının -1 ve -4 dereceye kadar düşmesi özellikle erkencil üzüm türü olan superyol üzümlerinde yer yer yüzde 70-80'lerde ve sultaniye üzümlerinde de bazı bölgelerde yüzde 30-40 arasında zarar meydana gelmesi üzerine ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bağlı ekipler zarar gören bağlarda incelemelerde bulundu. Ziraat odaları başkanları ekiplerin zarar tespitine başladığını belirterek üreticileri bu gece için de tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.