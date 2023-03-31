Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce’de merkezinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yitirirken, yüksek kesimlerde ise yoğun bir şekilde devam ediyor.





Düzce ile Bolu arasında kalan ve Abant gölünün üzerinde bulunan Sinekli Yaylası’nda ise kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Bölgede yaşamını sürdüren Mehmet Albayrak, “Nisan sürprizi ile geldi. Bulunduğumuz yer Abant üzeri Düzce Bolu arasında Sinekli yaylası. Hava çok güzel, çok güzel kar yağıyor şu anda. Kar 1 metreyi buldu ve yağmaya devam ediyor. Gökpınar ağaçlarının görüntüsü muhteşem” diye konuştu.