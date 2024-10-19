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Güncel
AA 19.10.2024 17:09

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durdurduğu iki otomobilden birinde, kimliği olmayan düzensiz göçmen yakaladı.

Araçların sürücüleri Y.E. ile S.A, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 370 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Afyonkarahisar Kaçakçılık Düzensiz Göçmenler
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