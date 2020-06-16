DEAŞ'a üye oldukları ileri sürülen Irak uyruklu 5 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri 3 gün sürdü. Alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyallerdeki araştırmalar sonucu polis ekipleri, Irak uyruklu bir zanlıyı daha yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 12 Haziran'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen zanlıların deşifre edilmesi ve yapabilecekleri eylemlerin engellenmesi amacıyla operasyon düzenlemiş, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

