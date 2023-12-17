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Güncel
AA 17.12.2023 10:49

Afyonkarahisar'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 14 Aralık'ta giden M.N.Ü. (42), dayısı F.A. (59) için kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, F.A'nın kaybolmasına ilişkin Ö.T'yi (53) gözaltına aldı.

Ö.T'nin, ifadesinde, F.A'yı silahla öldürüp cesedini Haydarlı beldesi-Yeniköy arasındaki Çipillik mevkisine bıraktığını, suç aletini de yola attığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, bölgede F.A'nın cesedini buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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