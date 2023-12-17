Manisa’da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Demirci'den Simav istikametine giden Memduh E. (51) yönetimindeki otomobil, çevre yolunda karşı yönden gelen İ.B. (17) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Memduh E'in kullandığı araçta bulunan Sabriye E. (51) ile diğer otomobildeki M.Y. (14), Ş.Y. (16) ve Erhan I. (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen İ.B'ye tedavisinin ardından gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Çevre yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.