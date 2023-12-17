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Güncel
AA 17.12.2023 10:16

Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Çanakkale ile İzmir'i bağlayan E-87 kara yolunun Sarımsaklı kavşağı yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 araç çarpıştı.

Kazada, 2 yaşındaki M.İ. ile annesi O.İ. (27) ağır olmak üzere M.İ. (33), R.Ç. (70), H.Ç. (68), H.M. (44), E.M. (25) ve A.Ş. (43) yaralandı.

Yaralılardan bazıları, sıkıştıkları araçlardan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı M.İ. ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, annesi ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralılar, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kazanın, İzmir istikametinden gelen otomobilin, refüjü aşarak Çanakkale yönünden gelen araçların şeridine geçmesiyle meydana geldiği öne sürüldü.

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Balıkesir Trafik Kazası
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