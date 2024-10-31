Afyonkarahisar'da 87 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü R.A, polise evrak kontrolünde sahte kimlik ibraz etti, şüpheli tavırlar sergiledi.

Parmak izi taraması sonrası R.A'nın Mersin'in Tarsus ilçesinde "kasten öldürme" ile "yağma", "hırsızlık" ,"mala zarar verme" gibi 23 suçtan 87 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Cezaevinden de firar ettiği belirlenen R.A, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.