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Güncel
AA 31.10.2024 15:33

Giresun'da pekmez üretimi sürüyor

Giresun'da yılın bu döneminde pekmez üretimi arttı.

Giresun'da pekmez üretimi sürüyor

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, bugünlerde bölgede meyvelerin kazanlarda pekmez haline dönüştürüldüğünü söyledi.

Bu yıl elma ve armut başta olmak birçok meyvede bolluk yaşandığını belirten Önal, "Bölge insanının pekmez imal süreci devam ediyor. Meyvelerin bol olması, pekmez üretim miktarının da artmasını sağladı. Vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarının yanı sıra ürün satışı da yapıyor. Pekmez satışı önemli bir gelir kaynağı olmaktadır" dedi.

Topladıkları meyvelerden pekmez hazırlayan Ayşe Önal ise pekmez satarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu anlattı.

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