Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.10.2024 15:29

Iğdır Üniversitesinden URAP sıralamasında büyük başarı

2008 yılında kurulan Iğdır Üniversitesi, kısa sürede akademik alanda yakaladığı başarıyla 2024-2025 URAP Türkiye sıralamasında dikkat çekici bir yükselişe imza attı.

Iğdır Üniversitesinden URAP sıralamasında büyük başarı

Üniversitelerin akademik performansını özetleyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının 2024-2025 Türkiye sıralaması açıklandı.

Geçtiğimiz yıl genel sıralamada 109. sırada yer alan Iğdır Üniversitesi, bu yıl 190 üniversite arasında 97. sıraya yükselmeyi başardı. Tıp fakültesi olmayan üniversiteler kategorisinde elde ettiği başarı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Iğdır Üniversitesi; bu sıralamada ise 84 üniversite arasından 29. sıraya yerleşerek Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini aldı. Üniversitenin akademik gelişim sürecinde, nitelikli eğitim kadrosunun güçlendirilmesi, akademik araştırmaların desteklenmesi ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda başarı göstermesi gibi unsurlar büyük rol oynadı. Bu başarının elde edilmesinde, Üniversitenin stratejik hedeflerine uygun olarak gerçekleştirdiği projeler ve yatırımlar da yine önemli bir etken oldu. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu başarıları sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini ve eğitim kalitesini artırmak için bilimsel ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Rektör Alma, "Iğdır Üniversitesi olarak ülkemizin bilim ve teknoloji alanında gelişmesine katkı sunma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Akademik kadromuzun ve öğrencilerimizin azmi, bizi bu başarıya taşıdı. Bu yükselişi sürdürerek ülkemize ve bölgemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Bingöl’de 2 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu 2024 Türkiye raporuyla ilgili açıklama
16:21
Bakan Fidan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'yi kabul etti
16:22
İstanbul'da 3,5 ton metamfetamin ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı
16:20
T10X satışlarda en yakın takibine 10 bin fark attı
16:18
Çanakkale'de sahil kırmızı renge büründü
16:04
Bursa'da saka kuşu ticaretine 2,5 milyon lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ı resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ın denize bıraktığı düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
Yunanistan'ın denize bıraktığı düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ