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Güncel
DHA 18.04.2024 09:47

Afyonkarahisar'da 5 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 2019 yılında öldürülen İbrahim Cırık'ın 5 yıldır firari olarak aranan cinayet zanlısı Çakır Kıvrak Manisa'da yakalandı.

Afyonkarahisar'da 5 yıldır firari olan şahıs yakalandı
[Fotograf: DHA]

Afyonkarahisar'da sahte kimlikle seyyar satıcılık yapan Kıvrak'ın kimlik tespiti, Yüz Tanıma Sistemi (YTS) sayesinde yapıldı. 

Afyonkarahisar'da 5 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Komando birlikleri ormanda, arazide ve mağaralarda Çakır Kıvrak için aramalar yaptı. Araziye kamera ve fotokapan yerleştirildi. Çakır Kıvrak'ın yeri yerleştirilen kameralar plaka tanıma sistemi sayesinde bulundu.

Kıvrak'ın Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği tespit edildi.

22 Mart 2024 tarihinde eve baskın düzenleyen ekipler firariyi tutukladı.

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