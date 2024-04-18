Afyonkarahisar'da 5 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da sahte kimlikle seyyar satıcılık yapan Kıvrak'ın kimlik tespiti, Yüz Tanıma Sistemi (YTS) sayesinde yapıldı.

Komando birlikleri ormanda, arazide ve mağaralarda Çakır Kıvrak için aramalar yaptı. Araziye kamera ve fotokapan yerleştirildi. Çakır Kıvrak'ın yeri yerleştirilen kameralar plaka tanıma sistemi sayesinde bulundu.

Kıvrak'ın Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği tespit edildi.

22 Mart 2024 tarihinde eve baskın düzenleyen ekipler firariyi tutukladı.