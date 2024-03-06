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Güncel
AA 06.03.2024 17:47

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, kentteki asayiş olaylarına ilişkin açıklamada bulundu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilişkin açıklamada bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, kentteki asayiş olaylarına ilişkin açıklamada bulundu

Yiğitbaşı, valilik toplantı salonunda düzenlediği basın açıklamasında, uyuşturucudan, teröre, trafikten ve göçle mücadeleye her alanda büyük bir titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kentte, 1 Ocak-29 Şubat'ta 3 bin 742 genel asayiş olayı olduğunu aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bunların yüzde 90'ı aydınlatıldı. Evden hırsızlık olaylarında da yüzde 18'lik bir azalma yaşandı. Meydana gelen 5 kasten adam öldürme olayında 6 şüpheli tutuklandı, olaylar da aydınlatıldı. Aranan şahıslara yönelik ülke genelinde de İçişleri Bakanlığının koordinesinde önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Afyonkarahisar'da 1108 kişi yakalandı. Şehir girişlerinde yapılan yol uygulamalarında 156 bin 981 kişi sorgulandı. Bu kapsamda aranan 503 kişi yakalandı, 1793 araca da cezai işlem uygulandı."

"Uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli yakalandı"

Yiğitbaşı, kentte 13 terör operasyonunda 20 şüphelinin gözaltına alındığını, 4'ünün adli kontrol şartlı olmak üzere tamamının serbest bırakıldığını kaydetti.

Narkotik suçlar konusunda ise kentte 141 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda 226 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 31'i tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 191 şahıs serbest bırakılmıştır. Yürütülen operasyonlarda 3 bin 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin, 11 bin 154 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Kaçakçılıkla mücadele kapsamada 55 farklı operasyonda 75 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 1498 tarihi eser, 23 av tüfeği, 423 in 400 boş makaron, 700 kilo tütün ve 17 tabanca ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 36 farklı çalışmada 12 organizatör yakalanırken bunlardan 8'i tutuklandı. Yakalanan 108 düzensiz göçmenden 66'sı geri gönderme merkezine sevk edildi. Ayrıca, 295 yaralamalı, 2 ölümlü kaza meydana geldi."

Seçim sürecine ilişkin bilgi veren Vali Yiğitbaşı, il genelinde 3 bin 31 polis ve jandarma personelinin sahada görev yapacağını kaydetti.

Basın açıklamasına, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay katıldı.

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