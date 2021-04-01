Türkiye'nin en çok kar yağışı alan şehirlerinden Bitlis'te, çığ tehlikesinin bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına en kısa sürede başlanmasını sağlamak amacıyla güvenlik korucularından oluşan 200 kişilik güvenlik "çığ timi" kuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, ilk etapta kent merkezi ve Mutki ilçesinde görev yapan 100 güvenlik korucusuna teorik eğitimler verildi.

Daha sonra Bitlis-Mutki kara yolunda kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karçinbaşı mevkisine götürülen güvenlik korucuları, Van ve Diyarbakır'dan gelen eğitmenler tarafından verilen uygulamalı eğitimlere katıldı. Diğer 100 güvenlik korucusu ise bu ay içinde eğitim alacak.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan korucular, yapılacak tatbikatın ardından görev bölgelerinde çığ olaylarında aktif olarak arama kurtarmada yer alacak.

"Çığ olaylarına en kısa sürede müdahale edilecek"

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, AA muhabirine, Bitlis'in yoğun kar yağışı nedeniyle en çok çığ olayının yaşandığı kentlerden biri olduğunu söyledi.

Kent genelindeki güvenlik korucularına çığ eğitimi verilmesi için yaptıkları taleplerin olumlu karşılandığını aktaran Tunçtan, şöyle konuştu:

"AFAD olarak, korucularımızın hem kendilerinin hem de bulundukları bölgedeki insanların can güvenliğini sağlamaları açısından bu eğitimleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Bitlis ve Mutki'de görevli 200 güvenlik korucusu belirledik. Bu hafta 100 kişiyi eğitime aldık. Yapacağımız tatbikatla bunu taçlandırmayı düşünüyoruz. Sonra eğitimleri devam ettireceğiz. Çığ afetleri meydana geldiğinde profesyonel ekiplerin olay yerine ulaşması 3-4 saat sürebiliyor. Bu süreçte güvenlik korucularının gerekli önlemleri alarak arama kurtarmaya başlayabilecekler."

Profesyonel olmayan korucuların afete maruz kaldıklarında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalarını istediklerini aktaran Tunçtan, "Operasyona çıkan arkadaşlarımızın çığ afetine maruz kaldıklarında profesyonel ekipler oraya gelinceye kadar ne yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Eğitimler başarıyla devam ediyor. Belli dönemlerde eğitim güncellemesi yaparak ekiplerin bilgi ve becerilerini artıracağız." dedi.