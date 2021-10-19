Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf. AA]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 140 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.D. ile B.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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