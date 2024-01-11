Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Başsavcılık koordinesinde 8 Ocak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Demoktarik Bölgeler Partisi Adıyaman İl Başkanı A.A. geçmiş yıllarda Barış ve Demokrasi Partisi Adıyaman İl Eş Başkanı olarak görev yapmış B.P. ile M.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, "geçmiş yıllarda kent merkezinde düzenlenen terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarını desteklemek gibi birçok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği gerekçesiyle" adli mercilere sevk edilen zanlılar A.A. B.P. ile M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.