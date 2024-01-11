Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.01.2024 22:38

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Başsavcılık koordinesinde 8 Ocak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Demoktarik Bölgeler Partisi Adıyaman İl Başkanı A.A. geçmiş yıllarda Barış ve Demokrasi Partisi Adıyaman İl Eş Başkanı olarak görev yapmış B.P. ile M.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, "geçmiş yıllarda kent merkezinde düzenlenen terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarını desteklemek gibi birçok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği gerekçesiyle" adli mercilere sevk edilen zanlılar A.A. B.P. ile M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Adıyaman
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da sürecek mi?
22:33
İstanbul için gizli buzlanma uyarısı
22:27
Murat Kurum: Esenyurt trafiği yeni projelerle rahatlayacak
22:05
İstanbul'da ''huzur uygulaması''
21:55
Altun'dan Yunan basınında yer alan habere yalanlama
21:49
Bakan Uraloğlu: Süper hızlı tren hattının güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak
İsrail saldırıları nedeniyle göç eden Gazzeliler, yağmur ve soğuk havayla mücadele ediyor
İsrail saldırıları nedeniyle göç eden Gazzeliler, yağmur ve soğuk havayla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlandı
Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ