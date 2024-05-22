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Güncel
AA 22.05.2024 12:14

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen yönelik 6 ay boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı

12 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eserleri aramada kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından Besni Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçakçılık şüphelileri, adliyeye sevk edildi.

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