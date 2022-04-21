Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karadağ Kent Ormanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangında, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Adıyaman Orman Yangını
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