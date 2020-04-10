Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da motosiklet uygulaması yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.
Uygulamada, evrak eksikliği ve trafiğe uygun olmayan motosikletler incelendi.
28 motosikletin sorgulandığı uygulamada, "yetersiz ehliyet"le araç kullanmak ve tescilsiz toplama abartı eksozlu motosiklet kullanmaktan 1 sürücüye bin 228 lira cezai işlem yapıldı.
Uygulamaların devam edeceği belirtildi.
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