Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdere köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Kazı alanında yapılan aramada, taş işlemeli bileklik, üç boyutlu dedektör, 5 yer altı görüntüleme çubuğu, güç kaynağı, 2 dizüstü bilgisayar, mouse, fener, tırmanma çivisi, fotoğraf makinesi, 4 define dergisi, bağ makası, monitör, 3 cep telefonu şarj aleti, kasatura, halat ve hafıza kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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