Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savran köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 kazma, demir murç, balyoz ve kürekle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Kaçak Kazı
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