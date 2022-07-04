Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamından çıkarılan yılan doğaya bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da elektrikli bisikletin aksamlarının arasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adıyaman'da Atatürk Caddesi'nde park halindeki elektrikli bisikletin bazı aksamlarının arasına yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladığı yaklaşık 1 metrelik yılanı doğal ortamına bıraktı.
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