Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Dolu tanelerinin iri olması nedeniyle bazı araç sahipleri de araçlarının üzerini halıyla kapatarak korumaya çalıştı.

Dolunun etkisiyle yer yer cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.