Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da dolu etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.
Dolu tanelerinin iri olması nedeniyle bazı araç sahipleri de araçlarının üzerini halıyla kapatarak korumaya çalıştı.
Dolunun etkisiyle yer yer cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
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