Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 66 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 66 evde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 66 ev karantinaya alındı.
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