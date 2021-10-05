Açıköğretim Fakültesi (AÖF), İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 öğretim yılı Güz Dönemi ders seçme ve kayıt yenileme dönemi 27 Eylül'de başladı.

Ders seçme ve kayıt yenileme dönemi 8 Ekim'e kadar devam edecek. Öğrencilerin ders seçimlerini ve kayıt yenileme işlemlerini 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 22:00’ye kadar tamamlaması gerekiyor.

AÖF ders seçme işlemi nasıl yapılır?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF Güz Dönemi kayıt yenileme için tıklayınız.

2021 AÖF Güz Dönemi Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız.

4 dönem kayıt yenilemeyenlerin ilişiği kesilecek

AÖF tarafından yapılan duyuruda 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerinin kayıtlarının silineceği hatırlatıldı.

Duyuru metni şu şekilde:

"17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.” hükmünü içermektedir. Buna göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kayıtlı olup, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir.

Bu durumda, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimizin kayıtları 2021-2022 Öğretim Yılında silinecektir. Öğrenimlerine devam etmek ve kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu süreçte kayıtlarını yeniletmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz."