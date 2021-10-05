İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbeyli Mahallesi'nde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 bronz sikke, insan figürlü bronz heykelcik, bronz kolye ucu ve bir metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.