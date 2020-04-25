İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Adıyaman ve Kilis'te cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına uyarken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkanlarınsa maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde yolcu ve sürücülerin ateşleri ölçüldü.

Kilis

Kilis'te de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

İşlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinliklik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekiplerince kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürürken vatandaşların evde kalmaları için uyarı anonsları yapıldı.