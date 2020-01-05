Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ve diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden etkinliklerde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, törende yaptığı konuşmada, 5 Ocak'ın Adana'nın gurur günü olduğunu belirterek, "Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep kadar bir unvan almayı hak etmiştir. Umarım çok kısa sürede buna sahip olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiir okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda başarılı olanlara ödülleri verildi.

Etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin konseriyle son buldu.

Öte yandan, bisiklet sporcuları, "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk bayrağını, Pozantı ilçesinden Adana'ya getirerek Vali Demirtaş'a teslim etti.

Kaynak: AA