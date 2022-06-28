Güzelyalı Mahallesi'nde Kürşat G, kullandığı 01 ADH 113 plakalı otomobille geri manevra yaptığı sırada yol yapım çalışmasının sürdüğü sokakta yol kenarındaki boşluğa düşerek askıda kaldı.

Kaza sonrası sürücü ve yanındaki iki arkadaşı araçtan yara almadan çıktı.

Öte yandan, sürücü Kürşat G'nin geçen yıl kullandığı araçla merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Mavi Bulvar'daki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.