Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA(ARŞİV) ]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Polis, teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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