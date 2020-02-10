Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi, Hürriyet ve Tellidere ile Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 20 gram esrar, 564 gram sentetik uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi, H.A, S.K, M.B, Ş.B, M.Ü, K.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Ü, K.K. ve M.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.