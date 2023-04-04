İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yeşilbağlar Mahallesi’nde Ahmet T.’nin, Uğur A.’ya torbacılık yaptırdığı belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.

Şüphelinin, polis baskınlarına karşın sokak başlarına ve evin girişine güvenlik kamerası sistemi kurduğu belirlendi.

Kaçarken yakalandılar

Polis, 5 ayrı sürgü ile güçlendirilmiş kapıyı kırarak girdiği evde Ahmet T. ile Uğur A.’yı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, Denizli Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapan Adnan K., Mikail Ç. ile Kaan Burhan Y.’nin de adresine eş zamanlı baskın yaptı.

Şüpheliler, polisin geldiğini görünce dama çıkıp, bitişikteki evin bahçesine atlayarak kaçmaya çalıştı.

Bu sırada evdeki uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraları boş arsaya atan şüpheliler, ara sokakta yakalandı. Çevrede yapılan aramada uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Araçta da uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan, şüphe üzerine durdurulan Ali T.’nin otomobilinde yapılan aramada da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu satışı yapmadıklarını öne sürerek arkadaşlarını suçladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.