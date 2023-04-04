Gülbahar Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'nda Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ile toplum destekli polis ekiplerinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler kırmızı balonları gökyüzüne bıraktı.Okulda eğitim gören 3 otizimli öğrenci de etkinliğe kırmızı kıyafetleriyle katıldı. Otizmli öğrenciler, polis ekipleriyle oyunlar oynadı. Polis motosikletiyle tur atan otizmli çocuklar, kemençe eşliğinde horon tepti. Etkinlik, öğrencilerin okul duvarlarına boyayla el izi bırakmasıyla son buldu.





Okul müdürü Uğur Küçükvar, "Eğlendik, güldük, birtakım faaliyetlerde bulunduk. Güzel oldu; biz o çocukların diğer yavrularımızdan ayrı olduğunu düşünmüyoruz. Onlar bizim canımız, ciğerimiz" diye konuştu. Öğretmen Kübra Kondakçı da, “Amacımız onların farklı olmadığını diğer bireylerle aynı şeylere sahip olduğunu kanıtlamak. Çocukların eğlenmeleri gerçekten gözlerinden okunuyordu. Biz de onları görerek çok mutlu oluyoruz” dedi.Otizmli öğrenci Erdem Taha Altekin'in annesi Şöhret Alptekin ise, “Çocukların eğlenmiş olduğunu görmek çok güzeldi. Bu tarz etkinliklerin olması lazım. Çünkü bir farkındalık oluşturulması lazım. Bu çocuklar diğerleri gibi bir farklılıkları yok. Sadece sevgiyle, ilgiyle ve ayrıştırılmadan bir eğitim hayatı görmeleri lazım" diye konuştu.