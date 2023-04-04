Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da asayiş operasyonları: 131 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 53 şüpheliden 131'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl genelinde, 1-31 Mart 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda, 141 tabanca, 16 av tüfeği, 2 uzun namlulu tüfek, 22 kurusıkı tabanca, 1592 fişek ele geçirildi, 2 bin 53 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 131'i tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır
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