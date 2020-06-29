İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerine bağlı Kiremithane, Hadırlı ve Yeşilyurt mahallelerinde önceden belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 237,98 gram esrar, 187,11 gram bonzai, 749 uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda, Serkan B. (41), Serdar K. (40), Ulaş A. (28), Yusuf G. (21) ve Sertan B. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.